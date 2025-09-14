Пенсионер удовлетворял себя в автобусе рядом с детьми в Москве

Пожилой мужчина непристойно себя вел в автобусе М72 в юго-восточном округе столицы. Пенсионер занимался самоудовлетворением, сообщили в Telegram-канале «ЮВАО Москвы» .

Очевидцы рассказали о неприемлемом поведении мужчины в общественном транспорте. По их словам, несмотря на наличие свободных мест, пенсионер предпочел сесть рядом с девушкой.

После этого пассажир начал мастурбировать, несмотря на то, что в салоне автобуса находились школьники и пожилые люди.

Потом мужчина вышел на одной остановке и сел в автобус № 708, чтобы сразу уехать в обратном направлении.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в занятии онанизмом при пассажирке с ребенком. Во время поездки мужчина начал мастурбировать и задавать женщине пошлые вопросы.