Пенсионер попал под уголовное дело из-за СВУ в дровах

Житель Архангельска случайно бросил в печь дрова, среди которых было самодельное взрывное устройство. В результате прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, 62-летний мужчина сам заготовил дрова для растопки, и очень опасался краж. Чтобы наказать воров, пенсионер спрятал среди поленьев бомбу, но в итоге сам забыл про нее. За создание СВУ мужчине грозит уголовное дело.

Ранее московский пенсионер запустил несколько бутылок с зажигательной смесью в полицейский автомобиль возле ОВД «Арбат». Машина загорелась, но ее удалось быстро потушить. По данным городской прокуратуры, мужчина действовал по заданию телефонных мошенников.

Похожие случаи зафиксировали и в других городах. Например, в Реутове пожилая женщина, обманутая аферистами, устроила поджог полицейского авто, который выехал на вызов ее знакомой. Мошенники убедили пенсионерку перевести им 200 тысяч рублей и устроить диверсию.