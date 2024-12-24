Пенсионер бросил два коктейля Молотова в полицейский автомобиль в центре Москвы

Мужчина кинул бутылки с горючим в машину полиции в Москве

Пожилой мужчина бросил две бутылки с воспламеняющейся жидкостью в полицейский автомобиль возле ОВД «Арбат». Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в официальном Telegram-канале .

Следователи полагают, что 65-летний нарушитель действовал по указанию мошенников. В результате его действий никто не пострадал — автомобиль загорелся, но технику быстро потушили.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с места инцидента. На кадрах видно мужчину в форме охранника. Издание утверждает, что действовал он «по просьбе украинских мошенников».

По версии Shot, изначально пенсионера уговаривали поджечь здание ОВД. Он отказался и бросил бутылки с зажигательной смесью под служебную машину. Мужчину задержали на месте, прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.

Ранее во вторник, 19 декабря, аналогичный инцидент произошел в Реутове. Пенсионерка подожгла полицейский автомобиль — женщина считала, что помогает обезвредить мошенников.