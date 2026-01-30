Пенсионер погиб в пожаре в частном доме в Нижегородской области

В Первомайске Нижегородской области произошла трагедия: сгорел частный дом площадью 120 кв. м., владелец которого, 70-летний пенсионер, погиб. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Как сообщили в региональном управлении МЧС, причина пожара предположительно связана с неисправностью отопительного оборудования. Спасатели напоминают также о важности регулярного осмотра состояния печей и установки датчиков пожарной сигнализации.
Ранее в регионе отмечался всплеск количества пожаров, вызванных поломками печного отопления.
