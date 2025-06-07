Пенсионер погиб при пожаре в Иркутской области

В Усть-Илимске во время пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.

По лестницам с помощью спасательных устройств спасли троих человек, эвакуировали 15.

«Его передали врачам скорой помощи. К сожалению, он скончался», — уточнили в МЧС.

Вечером очевидцы сообщили о задымлении в подъезде пятиэтажного дома на Молодежной улице. Спасатели, обследовав квартиру на втором этаже, нашли на полу 71-летнего мужчину.

Пожар площадью три квадратных метра потушили 17 сотрудников МЧС с помощью шести единиц техники. Эксперты установили, что причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и использовании электрооборудования.

Ранее в селе Узкий Луг загорелся частный дом. В помещении находились женщина с ребенком. Мать проснулась и, разбив окно, выбралась на улицу. С ожогами ее доставили в городскую больницу. Младенец погиб.