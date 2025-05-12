Пенсионер погиб при падении с электровелосипеда в Оренбуржье

Житель села Ташла Оренбургской области разбился насмерть при падении с электровелосипеда марки Kugo Kirin V1Pro. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на представителей регионального управления МВД России.
По информации ведомства, 65-летний водитель потерял управление на внутридворовой дороге и сильно ударился головой. От тяжелой травмы пострадавший скончался до приезда медиков.
Сотрудники правоохранительных органов организовали процессуальную проверку. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
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