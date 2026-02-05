Транспортная полиция Ленинградской области инициировала проверку по факту травмирования человека на железной дороге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Трагедия произошла на перегоне Пери — Грузино-2. В дежурную часть поступило сообщение о том, что под колеса поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново, попал человек.

Как информирует телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу УТ МВД по СЗФО, пострадавший — 74-летний житель Санкт-Петербурга. В момент приближения поезда мужчина находился рядом с железнодорожным полотном.

Машинист дал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью.