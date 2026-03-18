Пенсионера заподозрили в поджоге сожительницы в Алтайском крае

В Алтайской крае во время застолья между пожилыми людьми вспыхнул конфликт. Разъяренный мужчина отправился в сарай, принес канистру с горючей жидкостью, облил женщину и пол в комнате, а затем поджег. Об этом написала «Свободная пресса» .

Подозреваемый не стал тушить огонь и скрылся, оставив пострадавшую в пламени. От сильных ожогов, несовместимых с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, пока идет расследование.

Ранее в Свердловской области произошло похожее преступление: двое молодых людей убили незнакомого мужчину и попытались скрыть следы, решив сжечь тело.