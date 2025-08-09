Пенсионер одним ударом убил главу федерации ММА Алтая на свадьбе

Пожилой мужчина зарезал гостя на свадьбе в одном из сел на Алтае. Издание «Новости Горного Алтая» сообщило, что погиб глава местного отделения Федерации ММА Алексей Каблуков.

Свадьбу праздновали в четверг, 7 августа. Мероприятие проходило в Тюнгуре. Около 21:00 один из присутствующих, 74-летний пенсионер, поссорился с другим гостем.

Им оказался, по версии прессы, Алексей Каблуков. После словесного конфликта пьяный пенсионер взял нож и убил главу алтайской Федерации ММА одним ударом в грудь.

Агрессора в тот же вечер задержала полиция. Расследованием дела занялся республиканский главк Следственного комитета России. Ведомство завело уголовное дело об убийстве.

В ближайшее время обвинение предъявят фигуранту дела. Следственные органы готовят обращение в суд, который изберет ему меру пресечения.

Ранее в Петербурге мужчина зарезал незнакомца и выбросил тело в канаву.