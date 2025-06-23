СКР: в Петербурге мужчина зарезал незнакомца и выбросил тело в канаву

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ломоносова. Его подозревают в убийстве, сообщил Piter.TV со ссылкой на СУ СК РФ по городу.
По версии следствия, 18 июня фигурант, находясь поблизости от Морской улицы, поссорился с незнакомцем и трижды ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся, спрятав тело в канаве.
Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения и задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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