СКР: в Петербурге мужчина зарезал незнакомца и выбросил тело в канаву

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ломоносова. Его подозревают в убийстве, сообщил Piter.TV со ссылкой на СУ СК РФ по городу.

По версии следствия, 18 июня фигурант, находясь поблизости от Морской улицы, поссорился с незнакомцем и трижды ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся, спрятав тело в канаве.

Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения и задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.