Пенсионер из Свердловской области убил сожительницу во время ссоры

В Туринске Свердловской области 64-летний пенсионер стал обвиняемым в убийстве своей 59-летней сожительницы. Трагедия случилась 16 декабря на фоне спора о домашних обязанностях, написала «Свободная пресса» .

По информации регионального СУ СК России, мужчину раздражали постоянные просьбы спутницы жизни сходить в магазин за продуктами, несмотря на его проблемы со здоровьем. Во время очередной ссоры пенсионер схватил нож и нанес женщине смертельный удар. После этого он сам сообщил о произошедшем соседям и признался в преступлении, после чего был задержан полицией.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. В момент преступления он был трезв и полностью признал свою вину, объяснив свой поступок накопившейся обидой и усталостью. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.