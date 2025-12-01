Пенсионер из России утонул во время отдыха в Таиланде

Пенсионер из России погиб в Таиланде. Предварительно, пожилой мужчина утонул. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По опубликованной информации, 69-летний Сергей отдыхал в Патонге с середины октября вместе с 47-летней спутницей Натальей и планировал продлить отпуск до середины декабря. Мужчина ежедневно посещал пляж для купания.

В понедельник, 1 декабря, обеспокоенная его отсутствием, Наталья отправилась на побережье и обнаружила бездыханное тело россиянина рядом с водой. Спасатели пытались провести реанимацию, но усилия не принесли результата. Наталья предположила, что пенсионера могло накрыть волной.

Ранее, в конце октября, генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил утонувший случай другого российского туриста на пляже Карон.