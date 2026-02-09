Пенсионер из Петербурга стал жертвой кражи 50 тысяч рублей

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже денег у пожилого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, сообщили Piter.TV в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района обратился 81-летний житель улицы Крыленко. Он заявил, что незнакомец похитил у него 50 тысяч рублей, сделав несколько переводов через различные банкоматы.

Днем 6 февраля на той же улице был задержан 37-летний мужчина с судимостью. Сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения изберут для подозреваемого.