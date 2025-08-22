Пенсионер из Петербурга добился компенсации за перелом бедра из-за гололеда

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина получил 350 тысяч рублей от коммунальной службы за травму, полученную при падении на льду. Прокуратура Пушкинского района доказала, что жилищное агентство не обеспечило качественную уборку территории, что привело к несчастному случаю. Апелляционный суд подтвердил законность решения о компенсации, написал «Петербург2» .

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда 73-летний житель Пушкина поскользнулся на неочищенной от наледи дороге у дома № 9 по бульвару Алексея Толстого. В результате падения пенсионер получил закрытый перелом правого бедра.

Прокуратура Пушкинского района установила прямую связь между травмой и ненадлежащим исполнением обязанностей СПб ГКУ «Жилищное агентство Пушкинского района». Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции присудил пострадавшему 350 тысяч рублей. Представители жилищного агентства пытались оспорить решение, но судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения.