Педагог российского вуза пожаловалась в полицию на макнувшую ее в торт студентку
Розыгрыш студенток на праздновании дня рождения обидел преподавателя Горского аграрного университета из Северной Осетии. Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, одна из девушек макнула педагога в праздничный торт во время задувания свечей.
Сначала преподаватель не увидела ничего страшного в розыгрыше своих учениц и даже посмеялась со всеми. Но утром студенток вызвали на разговор к ректору.
Там ученицы узнали, что педагог обратилась в полицию с жалобой на повреждение носовой перегородки.
Студенткам пригрозили отчислением, а инициировавшей розыгрыш пообещали возбуждение уголовного дела. Но до наказания дело не дошло. Преподаватель забрала заявление и простила учениц.
В начале октября прошлого года полиция Лангепаса задержала отчисленного из местного колледжа студента, напавшего с ножом на преподавательницу. В отношении молодого человека завели уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве.
По предварительным данным, причиной нападения бывшего студента стала месть преподавательнице, которая добилась его исключения за неуспеваемость.