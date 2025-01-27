Педагог российского вуза пожаловалась в полицию на макнувшую ее в торт студентку

Розыгрыш студенток на праздновании дня рождения обидел преподавателя Горского аграрного университета из Северной Осетии. Как сообщил Telegram-канал Mash Gor, одна из девушек макнула педагога в праздничный торт во время задувания свечей.

Сначала преподаватель не увидела ничего страшного в розыгрыше своих учениц и даже посмеялась со всеми. Но утром студенток вызвали на разговор к ректору.

Там ученицы узнали, что педагог обратилась в полицию с жалобой на повреждение носовой перегородки.

Студенткам пригрозили отчислением, а инициировавшей розыгрыш пообещали возбуждение уголовного дела. Но до наказания дело не дошло. Преподаватель забрала заявление и простила учениц.

В начале октября прошлого года полиция Лангепаса задержала отчисленного из местного колледжа студента, напавшего с ножом на преподавательницу. В отношении молодого человека завели уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве.

По предварительным данным, причиной нападения бывшего студента стала месть преподавательнице, которая добилась его исключения за неуспеваемость.