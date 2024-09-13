Педагог из Красноярска смогла завести сердце подростка через 25 минут после остановки

Преподаватель медицинского колледжа из Красноярска Татьяна Гардт спасла 15-летнего школьника спустя 25 минут после остановки сердца. Об этом педагог рассказала kp.ru .

По ее слова, мальчик едва не утонул в озере на станции Крючково, Гард проходила мимо водоема случайно. Женщина рассказала, что выбрала в тот день для прогулки специально самое немноголюдное место.

После того как мальчика достали из воды, Гардт принялась делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Первый массаж не помог, и сердце мальчика снова остановилось спустя несколько минут. Тогда Татьяна продолжила реанимационные действия. В итоге через 25 минут после остановки сердца ей удалось спасти жизнь школьнику, сообщило издание.

«Сейчас все говорят мне: ты герой, гордимся! Но, если начистоту, это мой долг как врача. И я выполняла свою работу», — рассказала она.

Ранее в карьере на окраине Карабаша в Челябинской области 15-летний мальчик утонул во время плавания. Тело школьника спасатели нашли в карьере на глубине двух метров.