Происшествия 25 апреля 2024, 10:38 Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск Губернатор Моор: паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск РИА «Новости»

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Паводковая вода уже полностью закрыла пойму рядом с федеральной трассой Тюмень — Омск, ее подъем за последние трое суток составил порядка четырех метров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Тюменской области Александр Моор.

«Вода закрыла пойму рядом с федеральной трассой Тюмень — Омск. Подъем уровня за последние трое суток превысил четыре метра. Сейчас остается всего 19 сантиметров до рекордного значения 2017 года. Судя по всему, этот уровень окажется побит уже сегодня», — написал он.

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Моор предупреждал жителей региона, что период высокой воды в области затянется примерно на три недели. По его словам, до 9 мая обстановка останется самой напряженной.

Также губернатор отмечал, что пик паводка в селе Упорово ожидают к 28 апреля. Сотрудники МЧС начали возводить в Абатском районе гидротехнические сооружения.