Паводки подтопили две деревни в Удмуртии

Сильные дожди стали причиной сильного паводка на севере Удмуртии. Уровень воды в реке Сыги поднялся на три метра, сообщила пресс-служба МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что вода пришла в деревни Порпиево и Сергеево. Также подтопило придомовые территории 239 частных домов Западного поселка и микрорайона Сыга, приусадебные участки в СНТ «Труд» и 10 многоквартирных домов.

В регионе объявили режим ЧС локального уровня. Спасатели начали подомовой обход и помогли жителям с эвакуацией. Большинство отправилось на время к родственникам, четыре человека находятся в пункте временного размещения.

В целях безопасности газ отключили в 212 домах, вероятны перебои с электричеством, добавили в МЧС.

Министерству транспорта Удмуртии поручили обследовать подтопленные мосты и дороги, провести восстановительные работы, как позволит обстановка.

Ранее потоки воды унесли художницу во время паводка в Пермском крае.