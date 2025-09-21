«Пауки заполонили его тело». Мужчина умер самой страшной в мире смертью
Тело владельца экзотических животных обнаружили среди сотен пауков и ящериц
В Германии мужчина погиб от укуса черной вдовы, а его тело несколько дней оставалось в квартире, полной экзотических животных. Об этом сообщила полиция Дортмунда, как передавала газета Mirror.
Марк Фогель содержал дома десятки пауков, ящериц, змей и других опасных существ. Его квартиру соседи описывали как «мини-зоопарк». В середине лета года некоторые из них пожаловались на сильный запах, исходивший из его квартиры.
Когда полицейские вскрыли дверь, их встретила сцена, похожая на кадры из хоррора. В квартире стояли открытые клетки и террариумы, зеленый свет ламп окрашивал стены, а повсюду ползали пауки, змеи и ящерицы.
Фогеля убила черная вдова по кличке Беттина. Ее яд в десятки раз сильнее яда гремучей змеи. Но самое страшное началось потом. Тело Фогеля потомство Беттины обтянуло паутиной, а пауки буквально заполонили его.
Правоохранители рассказали, что насекомые выползали изо рта и носа мужчины. Ящерицы отрывали куски плоти и растаскивали их по углам.
Некоторые пауки настолько агрессивны, что их можно сравнить с питбулями в мире насекомых. У Фогеля их было несколько десятков, плюс ядовитые лягушки, змеи и тысячи насекомых. Его квартира напоминала «ботанический сад в аду», отметили полицейские.
По словам специалистов, мужчина жил затворником, никогда не пускал в квартиру посторонних. Возможно, именно поэтому его смерть осталась незамеченной, пока соседи не подняли тревогу.
