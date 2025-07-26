Паук проник в ухо россиянки и превратил его в логово с паутиной

В ухе жительницы Чишминского района Башкирии врачи обнаружили живого паука. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан» .

Вероятно, членистоногое забралось женщине в ухо, когда та гуляла неподалеку от леса. Пострадавшая заметила инородное тело, но приняла его за мошку — паук шевелиться перестал, поэтому женщина быстро забыла о произошедшем.

Серьезные последствия начались примерно через неделю. Ночью паук принялся шуршать, кошмарный звук женщина слышала прямо внутри своей головы.

Жительница Башкирии отправилась к врачу за помощью. Специалист осмотрел пациентку и с удивлением достал из ее уха вполне активного паука.

Тот уже сплел в голове пострадавшей паутину и, видимо, собирался обустроить себе настоящее логово. Членистоногое выпустили на волю, здоровье женщины оказалось вне опасности.

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