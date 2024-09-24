Жительница Нижнего Новгорода едва не лишилась слуха из-за таракана, заползшего в ухо

В Нижнем Новгороде девушке пришлось обратиться к врачу после того, как в ее ухо заполз таракан. Об этом сообщило ИА «Время Н»со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря ННГУ им. Лобачевского Алексея Никонова.