Жительница Нижнего Новгорода едва не лишилась слуха из-за таракана, заползшего в ухо

В Нижнем Новгороде девушке пришлось обратиться к врачу после того, как в ее ухо заполз таракан. Об этом сообщило ИА «Время Н»со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря ННГУ им. Лобачевского Алексея Никонова.

Насекомое успело спровоцировать отек и воспаление барабанной перепонки. Пациентка пожаловалась врачу на сильную боль и снижение слуха.

Как рассказала врач-оториноларинголог Валерия Наумова, нижегородке назначили курс антибактериальной терапии.

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