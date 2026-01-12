Дым горящего пауэрбанка на борту самолета привел к госпитализации восьми человек

Медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам и трем бортпроводникам южнокорейской авиакомпании T’way Air из-за загоревшегося в салоне Boeing 737–8 MAX пауэрбанка. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщило издание Must Share News .

Пожар на борту воздушного судна произошел во время рейса из китайской провинции Хайнань в Южную Корею. Из ручной клади пассажира, сидевшего в передней части салона, повалил едкий дым от вспыхнувшего зарядного устройства.

Бортпроводники достали его и по правилам безопасности погрузили в воду. Экипаж из-за сильного задымления салона запросил срочную посадку в аэропорту прилета. После приземления пятерых пассажиров и трех бортпроводниц отправили в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявило, что проведет всестороннее расследование происшествия. В ведомстве заявили, что необходимо установить емкость пауэрбанка и подпадает ли он под правила провоза ручной клади.

В июне прошлого года взрыв зарядного устройства спровоцировал пожар на борту самолета авиакомпании «Якутия». Устройство находилось в ручной клади одного из пассажиров, которую он положил под кресло. В комментарии 360.ru свидетельница происшествия заявила, что возникший огонь быстро охватил сумку. По ее словам, пламя потушили сами пассажиры, а экипаж появился, когда огонь ликвидировали.