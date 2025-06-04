На борту самолета авиакомпании «Якутия», следующего из Санкт-Петербурга в Якутск, у одного из пассажиров взорвался пауэрбанк. Произошло сильное задымление, сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, пауэрбанк находился в ручной клади. Произошло короткое замыкание.

«Он начал дымиться и плавиться, повредил ковровое покрытие на полу. К счастью, начавшееся возгорание удалось оперативно потушить усилиями экипажа и одной из пассажирок», — уточнили авторы канала.

Самолет продолжил полет в штатном режиме, благополучно приземлившись в аэропорту Якутска. При происшествии пострадала пассажирка, помогающая тушить устройство. Она получила ожоги. Медики оказывают ей помощь.

Как рассказали агентству ЯСИА в якутском Минздраве, состояние пострадавшей удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение. Транспортная полиция уже проводит проверку.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал RT, что пауэрбанк, оставленный под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной температуры, может загореться или даже взорваться.

Подмосковные спасатели предупреждали, что смартфоны, планшеты и другие гаджеты могут загореться в результате короткого замыкания. Во избежание этого их стоит заряжать на негорючих поверхностях, причем после завершения зарядки отключать и гаджет, и зарядное устройство.