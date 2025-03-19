Подмосковные спасатели напомнили правила обращения с гаджетами

Электронные устройства стали неотъемлемой частью современной жизни, но их неправильное использование может привести к пожарам и поражению током. Работники «Мособлпожспаса» предупреждают о возможных рисках и дают советы, как их избежать.

Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин напомнил, что смартфоны, планшеты и другие гаджеты — это электроприборы, и обращаться с ними нужно осторожно.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили, что одной из главных причин возникновения возгораний является короткое замыкание, которое может возникнуть из-за неконтролируемого использования зарядных устройств. К сожалению, многие люди оставляют телефоны и планшеты заряжаться на ночь, не выдёргивая шнур из розетки, что может привести к перегреву и возгоранию», — подчеркнул он.

Чтобы снизить риск возгорания, спасатели рекомендуют заряжать устройства на негорючих поверхностях, вдали от легковоспламеняющихся предметов, особенно ночью, после зарядки отключать не только гаджет, но и зарядное устройство, использовать только оригинальные зарядники без повреждений, а также не заряжать устройства в условиях высокой влажности или температуры.

Эти простые меры помогут избежать неприятностей и сделать использование гаджетов безопасным. В случае пожара необходимо звонить по номеру 112.