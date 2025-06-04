Задымление в самолете авиакомпании «Якутия», летевшем из Санкт-Петербурга в Москву, быстро потушили благодаря бдительности бортпроводников и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в беседе с 360.ru.
«Источник задымления был своевременно обнаружен благодаря бдительности пассажиров и слаженных профессиональных действий бортпроводников. Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска», — сказали в пресс-службе.
Задымление случилось из-за замыкания пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров.
По данным Telegram-канала Shot, во время ЧП пострадала одна пассажирка, которая помогала тушить устройство. Она получила ожоги, медики оказывают женщине всю необходимую помощь.
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