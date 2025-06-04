Задымление в самолете авиакомпании «Якутия», летевшем из Санкт-Петербурга в Москву, быстро потушили благодаря бдительности бортпроводников и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в беседе с 360.ru.

«Источник задымления был своевременно обнаружен благодаря бдительности пассажиров и слаженных профессиональных действий бортпроводников. Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска», — сказали в пресс-службе.

Задымление случилось из-за замыкания пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров.

По данным Telegram-канала Shot, во время ЧП пострадала одна пассажирка, которая помогала тушить устройство. Она получила ожоги, медики оказывают женщине всю необходимую помощь.