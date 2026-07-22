Роковая подделка. Как узнать, может ли взорваться пауэрбанк или мобильник
Эксперт Кузнецов: устройства с литий-ионными аккумуляторами нельзя тушить водой
Жительница небоскреба «Москва-Сити» чуть не погибла из-за пауэрбанка — она поставила устройство заряжаться на ночь и проснулась от яркой вспышки. В итоге девушка потушила пожар до приезда спасателей, но получила сильные ожоги. Как вести себя в таких ситуациях — выяснил 360.ru.
Из-за чего горят пауэрбанки
О пожаре в московском небоскребе 24-летняя россиянка рассказала телеграм-каналу Baza. Она сообщила, что сначала услышала странное шипение, а затем увидела вспышку. Пауэрбанк загорелся, и огонь перекинулся на плед, одеяло и спину девушки.
Та сильно испугалась, но взяла себя в руки и самостоятельно загасила пламя. По ее словам, это удалось сделать не с первого раза — зарядка то потухала, то разгоралась вновь.
Позже девушка рассказала 360.ru, что чувствует себя хорошо и уже отошла от шока. Ей диагностировали ожоги второй степени.
«Я не обращалась к врачам, вызывала только скорую помощь», — отметила она.
Восстановление займет примерно три месяца, сообщила пострадавшая.
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с 360.ru предупредил, что основную опасность представляют гаджеты с литий-ионными аккумуляторами. Он призвал ни в коем случае не тушить гаджеты водой, потому что это только усилит реакцию окисления.
«Поскольку устройства, как правило, небольшие, то и количество горючего вещества в них очень небольшое, то есть привести к серьезному пожару накопитель или устройство для подзарядки не может из-за небольшой пожарной нагрузки», — отметил специалист.
Особую опасность представляют автомобильные литий-ионные аккумуляторы. Кузнецов уточнил, что по этой причине сейчас вводятся новые требования по стоянке таких машин на паркингах и закрытых парковках.
Чтобы не допустить пожара из-за пауэрбанка, эксперт посоветовал внимательно выбирать его еще на этапе покупки — проблемы чаще всего возникают с подделками.
«Само по себе устройство достаточно безопасное, но известно, что любые некачественно собранные, из некачественных материалов и с нарушением технологий устройства опасны», — заявил эксперт.
Чаще всего пожары происходят при зарядке, так как электрический ток способствует нагреву. По этой причине заряжающееся устройство нельзя класть под подушку, особенно ночью.
«Если в какой-то момент что-то идет не так в химическом процессе, то выброс тепла может превысить так называемую точку вспышки — критическое значение, после которого нагревание переходит в открытую фазу горения», — добавил специалист.
Что делать при пожаре в небоскребе
Если пожар застиг человека в небоскребе, то следует вспомнить о зонах безопасности — закрытых пространствах, рассчитанных на пребывание количества людей, которые должны эвакуироваться. Эти места имеют огнестойкие перегородки и собственное вентиляционное устройство, которое не допускает распространения дыма.
«Если пожар застал вас внутри высотного здания, на этажах должны быть схемы расположения безопасных зон. В них можно укрыться, если не удается покинуть здание согласно плану эвакуации (то есть через незадымляемые лестничные клетки)», — уточнил специалист.
По его словам, лестничные клетки спроектированы таким образом, что они должны остаться целыми даже в том случае, если здание начнет обрушаться.
Эксперт также посоветовал в экстренной ситуации по возможности сохранять спокойствие и изучить систему безопасности небоскреба.
Паника — основная причина наличия погибших и пострадавших на пожаре. По возможности нужно изучить систему безопасности здания, особенно если вы работаете на тех этажах, куда не дотягивается автолестница.
Если автолестница не достает до этажа, то спасатели могут проводить эвакуацию с помощью вертолета или так называемого слип-эвакуатора. Это устройство напоминает систему для мойки окон.
«На высотных зданиях, на кровле, закрепляются конструкции, которые выдерживают вес до 600 килограммов. Эти устройства крепятся за эту конструкцию, и люди в сопровождении пожарных могут эвакуироваться», — отметил Кузнецов.
Собеседник 360.ru добавил, что иногда для эвакуации используют «куб жизни».
«На земле надувают специальную подушку кубической формы. Человек выпрыгивает из горящего здания и приземляется на это устройство. Понятно, что это не очень приятное в эмоциональном и физическом плане приключение», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что «куб жизни» применяют в крайнем случае, когда других возможностей спасти человека нет.