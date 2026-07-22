22 июля 2026 15:37 Роковая подделка. Как узнать, может ли взорваться пауэрбанк или мобильник Эксперт Кузнецов: устройства с литий-ионными аккумуляторами нельзя тушить водой Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жительница небоскреба «Москва-Сити» чуть не погибла из-за пауэрбанка — она поставила устройство заряжаться на ночь и проснулась от яркой вспышки. В итоге девушка потушила пожар до приезда спасателей, но получила сильные ожоги. Как вести себя в таких ситуациях — выяснил 360.ru.

Из-за чего горят пауэрбанки О пожаре в московском небоскребе 24-летняя россиянка рассказала телеграм-каналу Baza. Она сообщила, что сначала услышала странное шипение, а затем увидела вспышку. Пауэрбанк загорелся, и огонь перекинулся на плед, одеяло и спину девушки. Та сильно испугалась, но взяла себя в руки и самостоятельно загасила пламя. По ее словам, это удалось сделать не с первого раза — зарядка то потухала, то разгоралась вновь. Позже девушка рассказала 360.ru, что чувствует себя хорошо и уже отошла от шока. Ей диагностировали ожоги второй степени. «Я не обращалась к врачам, вызывала только скорую помощь», — отметила она. Восстановление займет примерно три месяца, сообщила пострадавшая.

Фото: 360.ru

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов в беседе с 360.ru предупредил, что основную опасность представляют гаджеты с литий-ионными аккумуляторами. Он призвал ни в коем случае не тушить гаджеты водой, потому что это только усилит реакцию окисления. «Поскольку устройства, как правило, небольшие, то и количество горючего вещества в них очень небольшое, то есть привести к серьезному пожару накопитель или устройство для подзарядки не может из-за небольшой пожарной нагрузки», — отметил специалист. Особую опасность представляют автомобильные литий-ионные аккумуляторы. Кузнецов уточнил, что по этой причине сейчас вводятся новые требования по стоянке таких машин на паркингах и закрытых парковках. Чтобы не допустить пожара из-за пауэрбанка, эксперт посоветовал внимательно выбирать его еще на этапе покупки — проблемы чаще всего возникают с подделками. «Само по себе устройство достаточно безопасное, но известно, что любые некачественно собранные, из некачественных материалов и с нарушением технологий устройства опасны», — заявил эксперт.

Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Чаще всего пожары происходят при зарядке, так как электрический ток способствует нагреву. По этой причине заряжающееся устройство нельзя класть под подушку, особенно ночью. «Если в какой-то момент что-то идет не так в химическом процессе, то выброс тепла может превысить так называемую точку вспышки — критическое значение, после которого нагревание переходит в открытую фазу горения», — добавил специалист. Что делать при пожаре в небоскребе Если пожар застиг человека в небоскребе, то следует вспомнить о зонах безопасности — закрытых пространствах, рассчитанных на пребывание количества людей, которые должны эвакуироваться. Эти места имеют огнестойкие перегородки и собственное вентиляционное устройство, которое не допускает распространения дыма. «Если пожар застал вас внутри высотного здания, на этажах должны быть схемы расположения безопасных зон. В них можно укрыться, если не удается покинуть здание согласно плану эвакуации (то есть через незадымляемые лестничные клетки)», — уточнил специалист.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, лестничные клетки спроектированы таким образом, что они должны остаться целыми даже в том случае, если здание начнет обрушаться. Эксперт также посоветовал в экстренной ситуации по возможности сохранять спокойствие и изучить систему безопасности небоскреба.

Паника — основная причина наличия погибших и пострадавших на пожаре. По возможности нужно изучить систему безопасности здания, особенно если вы работаете на тех этажах, куда не дотягивается автолестница.