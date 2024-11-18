Пациентов больницы в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

Утром 18 ноября в Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники на площади в 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП произошло в административном здании на территории Центральной городской клинической больницы № 3 на улице Братьев Боковых.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли 350 человек.

На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, люди прыгали из окон, пытаясь спастись от огня. Пострадал минимум один человек. Предварительной причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ на крыше.

«Утепляли крышу, работали болгаркой в этот же момент. В итоге пожар быстро распространился, на улицу всех вывели. Окна полопались на крыше, на месте работают сотрудники Росгвардии и пожарные», — поделилась с E1.ru деталями местная жительница.

На прошлой неделе один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Москве.