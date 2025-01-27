Пациентку заразили ВИЧ в казахстанском роддоме
После переливания крови в роддоме Кызылорды у пациентки нашли ВИЧ
В перинатальном центре казахстанского города Кызылорда роженицу заразили ВИЧ-инфекцией. Эту информацию подтвердила министр здравоохранения страны Акмарал Альназарова, сообщил «Sputnik Казахстан».
Новость о заражении женщины ВИЧ после переливания крови от 12 доноров ранее распространилась в социальных сетях.
«Конечно, этот случай на контроле министерства здравоохранения, сейчас проводится соответствующая проверка, расследование. Поэтому говорить о том, что никого не привлекли, мы не можем», — подчеркнула Альназарова.
Министр добавила, что позже власти примут меры.
Заведующая педиатрическим отделением Центра СПИД Валентина Морозова ранее сообщила, что за год в Подмосковье родились 415 здоровых детей от матерей с ВИЧ. Это стало возможным благодаря соблюдению пациентками рекомендаций и профессиональному подходу врачей.