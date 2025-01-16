Свыше 400 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье за год

За год в Подмосковье родились 415 здоровых детей от матерей с ВИЧ. Таких результатов удалось достичь благодаря профессиональному подходу специалистов и соблюдению рекомендаций пациентками.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением Центра СПИД Валентина Морозова, вовремя назначенная антиретровирусная терапия и медицинское сопровождение позволяют снизить риск передачи ВИЧ от матери ребенку до 1%.

«Очень важно находиться под постоянным наблюдением специалистов, чтобы отслеживать состояние здоровья как матери, так и ребенка на протяжении всей беременности. Мы также рекомендуем матерям с ВИЧ кормить новорожденного адаптированной молочной смесью вместо грудного вскармливания, чтобы исключить риск передачи вируса через молоко» — сказала она.

Вставшие на учет по беременности женщины проходят тестирование на ВИЧ дважды — при первом обращении и в третьем триместре. При положительном результате или сомнительном анализе на антитела пациентку направляют на консультацию в СПИД-центр.

Узнать больше об обследовании на ВИЧ можно в поликлиниках, кабинетах анонимного тестирования, а также по ссылке.