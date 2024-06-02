Пациент поджег туалет наркологической клиники в Москве

Пациент наркологической клиники на Угрешской улице в Москве устроил пожар в туалете. Как сообщил источник 360.ru, мужчина поджег спалил несколько листов бумаги — возможно, результаты анализов.
Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар быстро потушили.
На место происшествия прибыли специалисты, которые составили акт и провели профилактические работы. Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия выясняются.
Ранее в Москве загорелась мусорка, огонь перекинулся на четыре припаркованные рядом машины. Пламя охватило 30 квадратных метров, авто начали взрываться. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.