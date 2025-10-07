Пациент избил трубой соседей по палате в Тульской области
В Тульской области мужчина пытался убить трех пациентов металлической трубой
В одной из больниц города Ефремова в Тульской области пациент устроил бойню. Он избил трубой трех соседей по палате, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Нападение произошло 6 октября. Мужчина, находившийся в больнице на стационарном лечении, вооружился металлической трубой и стал колотить ею других пациентов по голове.
В СК пояснили, что на подобное буйный пациент решился из-за неприязни к тем, кто лежали вместе с ним.
Трое пострадавших с травмами попали в реанимацию, где им оказывают необходимую помощь. Следователи проводят комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости нападавшего. Возбуждено уголовное дело.
Ранее от рук буйного пациента пострадали две санитарки психиатрической больницы Нижнего Новгорода. Они сопровождали мужчину в палату, когда он на них напал.