Пациент напал на санитарок психбольницы в Нижнем Новгороде

Две санитарки психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента. Об этом сообщила пресс-служба региональной трудовой инспекции.

По данным ведомства, утром 24 сентября санитарки сопровождали больного из процедурного кабинета в палату. Неожиданно мужчина напал на женщин и ударил их по голове.

Пострадавшим понадобилась помощь коллег, их доставили в другое медицинское учреждение. Сотрудники инспекции труда Нижегородской области устанавливают причины произошедшего. Специалисты также изучат медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.

Ранее в Самарской области пациент сбежал из больницы и напал на кассиршу супермаркета. Мужчина откусил ей кончик носа. Полицейские задержали неадеквата, позже он умер.