«Пацаны, остановитесь». Пострадавший от ракетницы в Кирове заявил, что его назвали «чуркой»

Подростки, выстрелившие ракетницей в лицо жителю Кирова, первыми начали конфликт. Об этом этом 360.ru рассказал пострадавший от выстрела Сурик Овакимян. По его словам, нападавшие оскорбили его по национальному признаку.

Овакимян рассказал, что шел в сторону своего подъезда, когда услышал, что проходящие мимо парни оскорбили его.

«Когда они мимо меня прошли, они мне что-то сказали, то ли „чурка“, то ли „хач“», — уточнил собеседник 360.ru.

После этого мужчина попросил подростков остановиться. В ходе беседы Овакимян хлопнул одного из парней по кепке, призывая «общаться нормально». В ответ на это, по словам пострадавшего, его оппонент выстрелил ему в лицо.

«Я сказал: „Пацаны, остановитесь“. Я подошел и спросил: „Пацаны, зачем вы так делаете?“ Я его по кепке, ну, по козырьку, хлопнул, и сказал: „Ты что, со мной нормально общайся“. И в этот момент он один шаг назад сделал и выстрелил в меня», — рассказал Овакимян.