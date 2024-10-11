Пассажиры затащили автобус в гору по обледенелой трассе в Миассе

Обрушившийся на Челябинскую область снегопад оказался настолько сильным, что на дорогах образовалась ледяная корка. Водитель автобуса в Миассе не смог въехать на гору, постоянно скатываясь назад. На помощь пришли пассажиры. Видео с толкающими транспортное средство мужчинами опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике видно, что по заснеженной трассе автобус-гармошку толкают около 10 человек. После того как транспорт удалось вытащить из снежной каши, пассажиры вернулись обратно в салон.

В областном главке МЧС уточнили, что автобус с пассажирами застрял на трассе Миасс — Златоуст. Прибывшие на место спасатели забрали часть людей на своем транспорте, чтобы доставить в пункты назначения, а остальные при помощи служебной техники вытолкали автобус.

Снежная непогода разбушевалась в Челябинской области еще в четверг. В регионе прошли обильные осадки в виде дождя со снегом, который привел к образованию на дороге ледяной корки.

В первой половине июня рейсовый автобус с вахтовиками в Приморском крае чуть не унесло течением реки. Водитель планировал пересечь водную преграду вброд, но ошибся с местом. В результате пассажирам пришлось дожидаться спасателей на крыше транспортного средства.