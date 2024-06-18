Автобус с вахтовиками едва не утонул в Приморье

Вахтовый автобус застрял при пересечении реки Максимовки на севере Приморья

В Приморском крае автобус с вахтовиками оказался посередине реки с мощным течением. Видео застрявшей в воде машины опубликовали в пресс-службе правительства региона.

Рабочие попытались переехать вброд реку Максимовку, однако КамАЗ увяз. На опубликованных кадрах видно людей, спасающихся от стихии на крыше автомобиля.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Машину удалось вытянуть на берег.

По словам очевидцев, из-за бурного потока невозможно добраться до ПГТ Светлая, а около села Усть-Соболевка смыло мост. Более того, в двух районах Приморья ввели режим повышенной готовности.

Ранее на Сахалине сошедший на трассу грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. Объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.