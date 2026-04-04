Пассажиры сошедшего с рельсов под Ульяновском поезда прибыли в Челябинск

Специальный поезд № 902 доставил в Челябинск пассажиров состава, вагоны которого накануне сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Об этом сообщил корреспондент ТАСС .

Поезд остановился у перрона в 12:40 по московскому времени. Из вагонов вышли 86 пассажиров. Их встретили родственники и журналисты. Также их ждали соцработники, представители Минздрава.

Сотрудник Южно-Уральской железной дороги Александр Лоськов рассказал, что во время поездки пассажирам поезда предоставили питание.

В больницах Ульяновской области остаются 23 человека, пострадавшие в аварии на железной дороге. Один из них тяжелый, остальные — в состоянии средней степени тяжести.