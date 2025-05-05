Пассажиры пожаловались на сбой в движении поездов на МЦК

Сбой случился в движении поездов Московского центрального кольца (МЦК) в обе стороны — по часовой и против часовой стрелки. Информация об этом появилась в социальных сетях и Telegram-канале «Москва с огоньком» .

Точная причины проблемы в работе МЦК пока не сообщается. Сотрудники станций по громкой связи объявляют, что движение поездов приостановили по техническим причинам. Посетителей попросили выбрать другие виды общественного транспорта.

Ранее рухнувшее дерево помешало движению транспорта на 3-й Прядильной улице на востоке Москвы. На месте работают сотрудники оперативных служб города и ДПС.

Позже стало известно об обрушении еще одного дерева на улице Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы. По словам очевидцев, ЧП на движение трамваев не повлияло, но на месте были обрушены провода.