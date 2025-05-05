Рухнувшее дерево помешало движению транспорта на 3-й Прядильной улице

На проезжую часть в районе Измайлово на востоке Москвы рухнуло дерево. О происшествии утром 5 мая сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на 3-й Прядильной улице. Из-за рухнувшего дерева на этом участке дороги не могли проехать автобусы и машины.

На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб города и ДПС. Упавшее дерево с проезжей части убрали, толстый ствол предстоит распилить коммунальщикам.

Позже стало известно об обрушении еще одного дерева. Оно упало на дорогу на улице Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы. Очевидцы рассказали, что ЧП на движение трамваев не повлияло, но на месте были обрушены провода.