Пассажиры поезда в московском метро эвакуировались из-за возгорания в вагоне

Telegram-канал «112»: возгорание произошло в вагоне поезда в московском метро

Возгорание произошло утром 5 ноября в вагоне поезда московской подземки. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

UPD: в столичном дептрансе данные о возгорании в вагоне метро опровергли, уточнив, что на станции «Кузьминки» сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы. Помощь экстренных служб не потребовалась.

По имеющимся данным, пожар вспыхнул в вагоне поезда на станции «Кузьминки». Пассажиры оперативно эвакуировались, а пламя быстро потушили, добавил источник канала.

В результате случившегося никто не пострадал.

Рано утром ЧП произошло также на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. По информации источника 360.ru, на одной из станций на рельсы упала женщина. Пассажирку подняли на платформу и передали медикам.

В 07:44 столичный дептранс сообщил, что движение на линии начали вводить в график.