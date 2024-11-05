Женщина попала под поезд в московском метро

Женщина попала под поезд на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

Фото: Pxhere

Женщина упала под поезд на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Женщину достали из-под поезда и передали бригаде медиков. Пострадавшую увезли в больницу. Из-за ЧП на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро увеличивали интервалы работы поездов. Движение составов уже снова вводят в график.

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