Пассажиры подавшего сигнал бедствия самолета Red Wings улетят на Пхукет вечером 4 декабря

Пассажира самолета Red Wings, вернувшегося в Домодедово по техническим причинам, вылетят на Пхукет сегодня вечером. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, 129 пассажиров после возвращения в аэропорт уехали домой, 144 человека разместили в «Аэротеле», 53 — в «Ибисе», 37 — отправили в «Мещерино», 44 — в «Домотель», пятерых — в «Максиму».