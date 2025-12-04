Пассажиры подавшего сигнал бедствия самолета Red Wings улетят на Пхукет вечером 4 декабря
Пассажиры вернувшегося в Москву самолета Red Wings улетят на Пхукет 4 декабря
Пассажира самолета Red Wings, вернувшегося в Домодедово по техническим причинам, вылетят на Пхукет сегодня вечером. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, 129 пассажиров после возвращения в аэропорт уехали домой, 144 человека разместили в «Аэротеле», 53 — в «Ибисе», 37 — отправили в «Мещерино», 44 — в «Домотель», пятерых — в «Максиму».
Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был взлететь в 20:55. Через некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги, а затем вернулись в порт вылета. Паники на борту не было.
Причиной возвращения самолета стал перегрев генератора двигателя, он начал дымиться, пояснил собеседник 360.ru. При этом он обратил отдельное внимание, что «толком возгорания не было».
В пункт назначения пассажиры вылетят вечером 4 декабря.