Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и начали прорываться на борт

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air устроили потасовку с сотрудниками наземной службы в аэропорту Будапешта. Об этом сообщило издание Telex.
По информации источника, конфликт произошел перед рейсом в Базель 14 декабря. Несколько пассажиров у выхода на посадку отказались платить за негабаритные сумки. Отказ наземной службы их не устроил, люди начали прорываться в салон самолета самостоятельно.
В итоге бортпроводники вызвали полицию. Нарушителей вывели из лайнера, однако никто из участников конфликта жалобы не подал. Самолет с небольшим опозданием вылетел из Будапешта в пункт назначения.
В октябре самолет сообщением Анадырь — Москва экстренно сел в Красноярске из-за массовой драки на борту. Ее затеял пассажир, который вел себя вызывающе, не реагировал на замечания бортпроводников и командира воздушного судна.
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