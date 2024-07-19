Пассажиры экстренно севшего Boeing из Индии пожаловались на российский аэропорт

Лайнер Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за срабатывания датчика задымления. Один из пассажиров поделился в соцсетях впечатлениями о российском аэропорте и работе авиакомпании, сообщило «Московский Комсомолец».

По словам гражданина Индии Манендера Вермы, он не смог найти представителей авиакомпании, готовых оказать ему помощь.

«Мы даже не можем купить воду из-за валютных ограничений, — написал он.

Другая пассажирка, Прачи Джейн, также рассказала, что индийцы не могут использовать для покупок свои банковские карты.

В Air India отреагировали на жалобы, напомнив, что авиакомпания не имеет штата в аэропорту Красноярска. В связи с этим помощь пассажирам оказывала «сторонняя служба поддержки».

Летящий из Индии в США Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. На его борту летели 243 пассажира.