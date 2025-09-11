Пассажирский теплоход сел на мель в Вологодской области

Теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Судно отклонилось от курса на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву и село на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Пассажирам предоставлены напитки и горячее питание», — сообщили в прокуратуре.

Собственник принял меры для снятия теплохода с мели. Специалисты установят обстоятельства случившегося. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

На прошлой неделе теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе. На борту находились 70 человек.