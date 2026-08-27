Пассажирский самолет переехал человека в аэропорту Монреаля

В аэропорту Монреаля пассажирский самолет переехал сотрудника авиагавани на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По данным полиции, вечером 24 августа самолет, который должен был вылететь в Париж, сбил сигнальщика аэропорта. Мужчина получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали.

«По предварительной информации полиции, самолет, возможно, сдавал назад, когда задавил пострадавшего», — говорится в материале.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший. По словам одной из пассажирок, она видела, как мужчина пролез под самолетом во время движения. Многие очевидцы тогда кричали, увидев, что он в опасности.

Дело передали в Совет по безопасности на транспорте Канады. Самолет, наехавший на сотрудника авиагавани, принадлежал авиакомпании French Bee. Все обстоятельства произошедшего еще не установлены.

Ранее в Екатеринбурге обвинили в нарушении правил безопасности пилота лайнера, наехавшего на ноги авиатехника в авиагавани.