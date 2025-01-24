Наехавшего на техника пилота в Екатеринбурге обвинили в нарушении правил безопасности

Пилота пассажирского самолета, наехавшего на авиатехника в аэропорту Екатеринбурга, обвинили в нарушении правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба.

Ведомство возбудило и передало в суд уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По информации СК, борт рейса Екатеринбург — Бишкек 19 мая наехал на ноги техника по выпуску воздушного судна. Мужчина получил тяжелые травмы.

«Следственными органами Центрального МСУТ завершено расследование уголовного дела по обвинению пилота пассажирского самолета», — отметили в ведомстве.

Ранее в США арестовали пилота Southwest Airlines. Мужчину задержали аэропорту Джорджии за то, что он сел пьяным за руль автомобиля. Американца отстранили от работы и предъявили ему официальные обвинения. Авиаперевозчику пришлось в срочно искать нового пилота и извиняться перед пассажирами за сорванные путешествия.