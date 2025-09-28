Один человек погиб в аварии с поездом и легковушкой в Дагестане
Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент», — уточнили в надзорном ведомстве.
На место выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
Как уточнил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в аварии погиб человек, находящийся в легковушке.
Ранее в Ленинградской области на перегоне Мюллюпельто — Отрадное столкнулись автомобиль УАЗ и электричка. Обошлось без пострадавших и схода состава.