Один человек погиб в аварии с поездом и легковушкой в Дагестане

Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент», — уточнили в надзорном ведомстве.

На место выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Как уточнил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в аварии погиб человек, находящийся в легковушке.

Ранее в Ленинградской области на перегоне Мюллюпельто — Отрадное столкнулись автомобиль УАЗ и электричка. Обошлось без пострадавших и схода состава.