Пассажирский поезд столкнулся со стадом коров в Белоруссии

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. Об этом сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги.

Авария случилась на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк 1 мая. Поезд столкнулся с коровами поздно вечером. В составе № 626 Витебск — Минск находились 85 пассажиров. В результате никто не пострадал.

«По причине случившегося поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно один час 30 минут», — подчеркнули в пресс-службе.

В Тейкове Ивановской области накануне столкнулись товарный поезд и КамАЗ с пивом. Два человека получили травмы. По данным МВД, состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще около километра, пока не затормозил.