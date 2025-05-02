Пассажирский поезд столкнулся со стадом коров в Белоруссии

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. Об этом сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги.
Авария случилась на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк 1 мая. Поезд столкнулся с коровами поздно вечером. В составе № 626 Витебск — Минск находились 85 пассажиров. В результате никто не пострадал.
«По причине случившегося поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно один час 30 минут», — подчеркнули в пресс-службе.
В Тейкове Ивановской области накануне столкнулись товарный поезд и КамАЗ с пивом. Два человека получили травмы. По данным МВД, состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще около километра, пока не затормозил.
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