Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии

В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за упавшего обломка скалы

В Болгарии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с упавшим на железнодорожный путь обломком скалы. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство .

Авария произошла около 18:45 по местному времени (19:45 по московскому) в районе города Габрово.

Поезд следовал из села Царева-Ливада в направлении города Габрово. После падения обломка скалы состав сошел с рельсов. В поезде находились 15 пассажиров.

Агентство отметило, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пассажиров поезда отправят автобусами к месту назначения.

На аварийном участке временно приостановили движение поездов.

Ранее в Забайкалье в результате столкновения двух грузовых поездов рядом с перегоном Бушулей — Жирекен 42 вагонов сошли с рельс. Обошлось без пострадавших.