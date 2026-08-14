Мертвого пассажира нашли в поезде в Челябинской области

В Челябинской области погиб пассажир поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

«Вечером 13 августа в пассажирском поезде сообщением Новый Уренгой — Оренбург по прибытии состава на станцию Карталы обнаружен пассажир без признаков жизни. Бригада скорой помощи, осмотрев мужчину, констатировала его смерть», — заявили в ведомстве.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Осмотр показал, что смерть наступила от естественных причин — сердечного заболевания. После проверки примут процессуальное решение.

Ранее мужчина на электровелосипеде погиб у железной дороги в Нижегородской области. Велосипедист ехал вдоль железнодорожного полотна, и в момент приближения состава его сбило вихревыми потоками воздуха.